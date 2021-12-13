В Гидрометцентре рассказали о потеплении в Москве с 13 декабря
«В понедельник температурный фон будет выше нормы примерно на 1—2 °С, а к концу рабочей недели — на 6 °С», — приводит ТАСС прогноз метеоролога.
Он уточнил, что в четверг, 16 декабря, начнётся оттепель.
Вильфанд также отметил, что к завершению рабочей недели столбики термометров будут расти до +2 °С...+3 °С, что на 6 °С превышает климатическую норму.
Ранее он рассказал, что на следующей неделе в европейскую часть России придёт потепление вследствие природного явления, не пускающего холодные воздушные массы.