Вильфанд спрогнозировал тёплую неделю в европейской части России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в европейскую часть страны придёт потепление вследствие природного явления, не пускающего холодные воздушные массы.

«Синоптики говорят: «Север перекрыт». Это значит, что в северных широтах... и выше с запада идёт восточный перенос. Он... не позволяет вторгаться холодным воздушным массам с севера», — цитирует ТАСС заявление метеоролога.

Он добавил, что в Северо-Западном федеральном округе температура в конце недели окажется выше нормы на 7—8 °С, в Краснодарском крае и  Ростовской области максимально тёплая погода ожидается в начале недели.

По словам Вильфанда, в Поволжье, Рязанской и Владимирской областях температура будет выше нормы на 8—9 °С к концу недели.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в Москву придёт резкое потепление, которое продержится до конца следующей рабочей недели.

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