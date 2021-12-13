Вильфанд спрогнозировал тёплую неделю в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в европейскую часть страны придёт потепление вследствие природного явления, не пускающего холодные воздушные массы.

«Синоптики говорят: «Север перекрыт». Это значит, что в северных широтах... и выше с запада идёт восточный перенос. Он... не позволяет вторгаться холодным воздушным массам с севера», — цитирует ТАСС заявление метеоролога.

Он добавил, что в Северо-Западном федеральном округе температура в конце недели окажется выше нормы на 7—8 °С, в Краснодарском крае и Ростовской области максимально тёплая погода ожидается в начале недели.

По словам Вильфанда, в Поволжье, Рязанской и Владимирской областях температура будет выше нормы на 8—9 °С к концу недели.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в Москву придёт резкое потепление, которое продержится до конца следующей рабочей недели.