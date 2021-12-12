Синоптик рассказал о редкой для Центральной России изморози в Москве

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В Москве наблюдается редкое для Центральной России природное явление — изморозь. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал о редкой для Центральной России изморози в Москве
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«В столице в условиях мороза (-13 °С), относительно высокой влажности воздуха (90%) и слабого ветра (1 м/с) наблюдается удивительно красивый и такой довольно редкий для Центральной России (не чаще одного-двух раз в месяц) вариант осадков, как изморозь!» — написал он в Instagram.

Тишковец отметил, что изморозь — это кристаллические или зернистые отложения льда на тонких и длинных предметах.

Ранее стало известно, что в Москву в воскресенье, 12 декабря, придёт резкое потепление, которое продержится до конца следующей рабочей недели.

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