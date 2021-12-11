Орейро впервые приехала в Россию по российскому паспорту

Уругвайская певица Наталия Орейро впервые приехала в Россию в качестве российской гражданки.

Об этом она рассказала в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

«Я снова в России... Я приехала, чтобы воспользоваться паспортом впервые», — заявила Орейро.

По её словам, она прибыла для участия в новом запуске сериала «Дикий ангел».

В ноябре Орейро, проживающая в Буэнос-Айресе, получила российский паспорт — документ ей вручил российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании дипмиссии.