Орейро впервые приехала в Россию по российскому паспорту

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Уругвайская певица Наталия Орейро впервые приехала в Россию в качестве российской гражданки.
Орейро впервые приехала в Россию по российскому паспорту
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

Об этом она рассказала в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

«Я снова в России... Я приехала, чтобы воспользоваться паспортом впервые», — заявила Орейро.

По её словам, она прибыла для участия в новом запуске сериала «Дикий ангел».

В ноябре Орейро, проживающая в Буэнос-Айресе, получила российский паспорт — документ ей вручил российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании дипмиссии.

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