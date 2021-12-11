Орейро впервые приехала в Россию по российскому паспорту
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Об этом она рассказала в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».
«Я снова в России... Я приехала, чтобы воспользоваться паспортом впервые», — заявила Орейро.
По её словам, она прибыла для участия в новом запуске сериала «Дикий ангел».
В ноябре Орейро, проживающая в Буэнос-Айресе, получила российский паспорт — документ ей вручил российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании дипмиссии.