Синоптик Синенков назвал сроки отступления морозов в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал в интервью «Радио 1», что морозная погода в Москве и Московской области отступит в воскресенье, 12 декабря.

«В воскресенье облаков станет больше, местами пройдёт небольшой снег и начнётся повышение температуры», — заявил синоптик.

По его прогнозу, днём 12 декабря в Москве ожидается облачная погода, небольшой снег, температура воздуха -5 °С...-7 °С, по области -3 °С...-8 °С.

Синенков также отметил, что на будущей неделе морозы в столичный регион не вернутся: температура воздуха будет -1 °С...-5 °С как днём, так и ночью.

Прогнозируется преимущественно облачная погода, с небольшим снегом и слабым южным ветром.

Ранее в Гидрометцентре предупреждали о наступлении настоящих зимних морозов в Москве.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве ночь на пятницу, 10 декабря, стала самой холодной в текущем сезоне.