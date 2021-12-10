Бывший худрук МХАТа имени Горького Бояков рассказал, зачем приглашал Бузову играть в театре

Бывший худрук МХАТа имени Горького Эдуард Бояков в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, зачем приглашал телеведущую и певицу Ольгу Бузову играть на сцене театра.

«Для того, чтобы она сыграла роль певички и уважаемые дорогие зрители задумались о том, что происходило 120 лет назад, когда вот такая певичка кабаре приезжала фактически на корпоратив к нефтяному магнату, который приглашал губернатора. И они пели, выступали, отмечали некий праздник. Знакомая ситуация?» — заявил он.

Ранее стало известно об увольнении Боякова с должности художественного руководителя МХАТа.

17 ноября новый директор театра Владимир Кехман снял с репертуара спектакль «Чудесный грузин», одну из ролей в котором исполняла телеведущая и певица Ольга Бузова.

В июне в театре рассказывали, что телеведущая исполнит роль певицы Беллы Шанталь, которая «спасает Сталина».