Грызлов отметил несостоятельность Киева при обсуждении ситуации в Донбассе

Украина при обсуждении механизма по обеспечению перемирия с самопровозглашёнными ЛНР и ДНР продемонстрировала несостоятельность. Об этом заявил постпред России в контактной группе Борис Грызлов.

«Украинская делегация в очередной раз продемонстрировала свою несостоятельность», — цитирует Грызлова РИА Новости.

По его словам, представители Киева продолжают «грубую имитацию» переговорного процесса и уклоняются от практических решений.

Переговоры контактной группы по обсуждению инициативы Донбасса о механизмах соблюдения договорённостей о перемирии от 22 июля 2020 года прошли 9 декабря, пояснил Грызлов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переговоры по мирному урегулированию кризиса на Украине зашли в тупик.