В Башкирии ожидаются снег и морозы до -20 °C в ближайшие дни
- РИА Новости
В четверг, 9 декабря, в ряде регионов Башкортостана ожидаются небольшой снег и гололедица. Как сообщает mkset.ru, температура будет держаться в пределах +1...-6 °C, в юго-восточных районах похолодает до -11°C.
В ночь на 10 декабря при прояснениях синоптики прогнозируют морозы до -16 °C.
Днём 10 декабря снега не ожидается, ночью возможны заморозки до -20 °C.
В выходные дневная температура воздуха составит -6...-11 °C.
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений по территории России Гидрометцентра Александр Голубев ранее рассказал, когда стоит остерегаться сосулек.