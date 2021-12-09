В Башкирии ожидаются снег и морозы до -20 °C в ближайшие дни

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Синоптики Башгидрометцентра предупредили жителей республики о надвигающихся холодах со снегом и гололёде.
В Башкирии ожидаются снег и морозы до -20 °C в ближайшие дни
  • РИА Новости

В четверг, 9 декабря, в ряде регионов Башкортостана ожидаются небольшой снег и гололедица. Как сообщает mkset.ru, температура будет держаться в пределах +1...-6 °C, в юго-восточных районах похолодает до -11°C.

В ночь на 10 декабря при прояснениях синоптики прогнозируют морозы до -16 °C.

Днём 10 декабря снега не ожидается, ночью возможны заморозки до -20 °C.

В выходные дневная температура воздуха составит -6...-11 °C.

Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений по территории России Гидрометцентра Александр Голубев ранее рассказал, когда стоит остерегаться сосулек.

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