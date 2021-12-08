В Гидрометцентре рассказали, когда стоит остерегаться сосулек

Короткая ссылка
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений по территории России Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, когда стоит остерегаться сосулек.
В Гидрометцентре рассказали, когда стоит остерегаться сосулек
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Сосульки обычно активно образуются в конце зимы, то есть в феврале и марте, но они бывают и в начале зимы. В это время они появляются, потому что кровли домов тёплые и на них подтаивает снег, а потом стекает водой вниз, образуя на холоде сосульку», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, основные факторы — это наличие снега на крышах домов и перепады температуры.

Как отметил Голубев, для человека опасны все крупные сосульки.

«Чтобы избежать образования больших сосулек, надо просто вовремя чистить крыши», — добавил он.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить