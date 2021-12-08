В Гидрометцентре рассказали, когда стоит остерегаться сосулек

Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений по территории России Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, когда стоит остерегаться сосулек.

«Сосульки обычно активно образуются в конце зимы, то есть в феврале и марте, но они бывают и в начале зимы. В это время они появляются, потому что кровли домов тёплые и на них подтаивает снег, а потом стекает водой вниз, образуя на холоде сосульку», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, основные факторы — это наличие снега на крышах домов и перепады температуры.

Как отметил Голубев, для человека опасны все крупные сосульки.

«Чтобы избежать образования больших сосулек, надо просто вовремя чистить крыши», — добавил он.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.