Джоанна Стингрей рассказала о новой книге «Конец андеграунда»

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Популяризатор советской и постсоветской рок-культуры на Западе Джоанна Стингрей рассказала о своей новой книге «Конец андеграунда».
Джоанна Стингрей рассказала о новой книге «Конец андеграунда»
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«На самом деле это пятая моя книга, которая выходит в России», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, новая работа представляет собой фотоальбом, в котором она вспоминает 1987 год — очень хороший и очень плохой одновременно.

«Почему плохой? Мою визу закрыли, из-за чего я не могла попасть на собственную свадьбу с Юрием Каспаряном в Ленинград. А хороший, потому что в итоге свадьба всё же состоялась. Торжественная церемония, вечеринка в Петропавловской крепости после росписи, много концертов, которыми мы отмечали наш союз... Всё это тоже здесь есть», — сообщила Стингрей.

Ранее Стингрей заявила, что сильно скучает по своему другу — советскому рок-музыканту Виктору Цою.

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