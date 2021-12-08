В честь открытия 10 станций БКЛ вышел музыкальный альбом

В честь открытия десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена вышел музыкальный альбом.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу Комплекса градостроительной политики и строительства.

«Большой кольцевой альбом» записан по заказу правительства Москвы. Он выложен в свободный доступ на онлайн-платформах.

В проекте приняли участие такие исполнители, как Айза, Айкью, Kedr, Строева Мира, Moreart и Alekseia, а также Vavan (Владимир Селиванов, известный по сериалу «Реальные пацаны»), передаёт сайт «Москва 24».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 7 декабря открыли десять станций Большой кольцевой линии метро. Глава государства принял участие в церемонии запуска по видеосвязи.