В честь открытия 10 станций БКЛ вышел музыкальный альбом

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В честь открытия десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена вышел музыкальный альбом.
В честь открытия 10 станций БКЛ вышел музыкальный альбом
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу Комплекса градостроительной политики и строительства.

«Большой кольцевой альбом» записан по заказу правительства Москвы. Он выложен в свободный доступ на онлайн-платформах.

В проекте приняли участие такие исполнители, как Айза, Айкью, Kedr, Строева Мира, Moreart и Alekseia, а также Vavan (Владимир Селиванов, известный по сериалу «Реальные пацаны»), передаёт сайт «Москва 24».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 7 декабря открыли десять станций Большой кольцевой линии метро. Глава государства принял участие в церемонии запуска по видеосвязи.

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