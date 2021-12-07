Стилист Швец дала советы по созданию новогоднего образа

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Стилист Кристина Швец дала советы по созданию новогоднего образа.
Стилист Швец дала советы по созданию новогоднего образа
  • Pixabay

«Цвета следующего года: серебристый, зелёный, молочный и белый, а также оттенки воды — голубой, синий, электрик», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По словам Швец, наряды будут выглядеть тем лаконичнее и элегантнее, чем светлее будут оттенки.

Как отметила стилист, актуальнее всего выглядят сочетания какой-либо одной яркой, праздничной вещи с базовыми предметами гардероба. К примеру, юбку со стразами можно надеть с футболкой, пиджаком, грубыми ботинками, а простое по крою и фасону платье допустимо обыграть яркими аксессуарами.

Ранее шеф-повар, телеведущий и ресторатор Константин Ивлев в беседе с Nation News рассказал, как освежить рецепт салата оливье для новогоднего стола.

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