Тишковец: снегопад в Москве 7 декабря стал сильнейшим с 1949 года
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«Уже сейчас можно утверждать, что снегопад 7 декабря 2021 года стал самым мощным с 1949 года», — цитирует его РИА Новости.
Тишковец добавил, что с учётом продолжающихся осадков окончательные результаты будут подведены в 21:00 мск.
Ранее в Москве и Подмосковье до вечера 8 декабря продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявлял, что в течение дня 7 декабря в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков.