Тишковец: снегопад в Москве 7 декабря стал сильнейшим с 1949 года

Короткая ссылка
Снегопад в российской столице 7 декабря стал сильнейшим за последние 72 года. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Тишковец: снегопад в Москве 7 декабря стал сильнейшим с 1949 года
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Уже сейчас можно утверждать, что снегопад 7 декабря 2021 года стал самым мощным с 1949 года», — цитирует его РИА Новости.

Тишковец добавил, что с учётом продолжающихся осадков окончательные результаты будут подведены в 21:00 мск.

Ранее в Москве и Подмосковье до вечера 8 декабря продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявлял, что в течение дня 7 декабря в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить