Тишковец: снегопад в Москве 7 декабря стал сильнейшим с 1949 года

Снегопад в российской столице 7 декабря стал сильнейшим за последние 72 года. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Уже сейчас можно утверждать, что снегопад 7 декабря 2021 года стал самым мощным с 1949 года», — цитирует его РИА Новости.

Тишковец добавил, что с учётом продолжающихся осадков окончательные результаты будут подведены в 21:00 мск.

Ранее в Москве и Подмосковье до вечера 8 декабря продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявлял, что в течение дня 7 декабря в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков.