В Московском регионе ожидается резкое похолодание

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе ожидается резкое похолодание до -19 °С.
В Московском регионе ожидается резкое похолодание
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«Уже завтра будет северный ветер и резкое понижение температуры. Дальше она будет только понижаться, причём существенно — в ночь на четверг прогнозируется -10…-12 °С, по области — до -15 °С. Дневные температуры будут тоже -10…-12 °С, по области — даже до -15 °С. Это будет ох как ощутимо!» — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Он отметил, что в пятницу мороз усилится до -15…-17 °С в Москве, по области — до -19 °С.

По словам Вильфанда, в пятницу днём максимальная температура будет в диапазоне -11…-15 °С.

Ранее Вильфанд сообщил, что высота сугробов в Москве превысила 20 см.

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