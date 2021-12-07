Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе ожидается резкое похолодание до -19 °С.

«Уже завтра будет северный ветер и резкое понижение температуры. Дальше она будет только понижаться, причём существенно — в ночь на четверг прогнозируется -10…-12 °С, по области — до -15 °С. Дневные температуры будут тоже -10…-12 °С, по области — даже до -15 °С. Это будет ох как ощутимо!» — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Он отметил, что в пятницу мороз усилится до -15…-17 °С в Москве, по области — до -19 °С.

По словам Вильфанда, в пятницу днём максимальная температура будет в диапазоне -11…-15 °С.

Ранее Вильфанд сообщил, что высота сугробов в Москве превысила 20 см.