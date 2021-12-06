В Ижевске установлено два температурных рекорда с начала декабря

В Ижевске установлено два температурных рекорда за пять дней декабря.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

В частности, 4 декабря на метеостанции Ижевск максимальная температура воздуха достигла значения +3,3 °С. Таким образом, побит рекорд 1961 года, когда столбики термометров показывали +2,5 °С.

Кроме того, 1 декабря был зафиксирован показатель +2,4 °С. Предыдущий рекорд для этой даты был установлен в 1991 году (+2,2 °С).

Также стало известно, что ночью в среду, 8 декабря, в Курганской области может похолодать до -15...-20 °С, местами до -25 °С, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального ЦГМС. Дневная температура ожидается в районе -16 °С.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, придут ли в Москву петербургские морозы.