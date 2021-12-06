Синоптик Голубев рассказал, придут ли в Москву петербургские морозы

Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, придут ли в Москву петербургские морозы.

«Пока у нас теплее, чем по северу. Не исключено, что так же холодно, как в Санкт-Петербурге, в Москве будет во второй декаде декабря, но пока точный прогноз можно дать только на пять — семь дней. В ближайшую неделю у нас -20 ˚С не ожидается», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил Голубев, в ночь на вторник, 7 декабря, возможен сухой снег. Высота снежного покрова может вырасти на 5—7 см.

Температура воздуха составит -3...-5 ˚С.

«Днём 7 декабря будет уже повышение температуры. Мокрый снег ожидается. Не исключён гололёд. Температура в Москве будет около 0 ˚С», — сообщил он.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Санкт-Петербурге похолодало почти до -21 °С. Таким образом, установлен суточный температурный рекорд 1893 года.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.