Синоптик Голубев рассказал, придут ли в Москву петербургские морозы

Короткая ссылка
Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, придут ли в Москву петербургские морозы.
Синоптик Голубев рассказал, придут ли в Москву петербургские морозы
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Пока у нас теплее, чем по северу. Не исключено, что так же холодно, как в Санкт-Петербурге, в Москве будет во второй декаде декабря, но пока точный прогноз можно дать только на пять — семь дней. В ближайшую неделю у нас -20 ˚С не ожидается», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил Голубев, в ночь на вторник, 7 декабря, возможен сухой снег. Высота снежного покрова может вырасти на 5—7 см.

Температура воздуха составит -3...-5 ˚С.

«Днём 7 декабря будет уже повышение температуры. Мокрый снег ожидается. Не исключён гололёд. Температура в Москве будет около 0 ˚С», — сообщил он.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Санкт-Петербурге похолодало почти до -21 °С. Таким образом, установлен суточный температурный рекорд 1893 года.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить