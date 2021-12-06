Цифровой сервис Russpass представил новые трёхдневные маршруты из Москвы.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Речь идёт о маршрутах «Москва, Владимир, Нижний Новгород: прошлое и настоящее древних городов» и «Москва, Тула, Орёл: литературное путешествие».

При планировании поездки путешественники могут самостоятельно дополнить его другими экскурсиями и развлечениями, а также узнать, какие ещё интересные места есть неподалёку. Также сервис позволит забронировать гостиницу или купить билеты.

Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковный Красногорск принял более 800 тыс. туристов с начала 2021 года.