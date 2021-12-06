Главный синоптик Петербурга прокомментировал морозы в городе

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов прокомментировал морозы в городе.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Как отметил Колесов, минувшей ночью был зафиксирован температурный рекорд — в городе похолодало до -21 °С, что на 0,5 °С ниже, чем было в 1893 году.

Во вторник и последующие дни ожидается -10...-9 °С, а ближе к следующей неделе вероятна оттепель.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Санкт-Петербурге похолодало почти до -21 °С.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.