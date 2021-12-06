В сети появилось видео репетиции группы «Земляне» перед выступлением на «Золотом Граммофоне»

В интернете появилось видео репетиции группы «Земляне» перед выступлением на «Золотом Граммофоне».

В частности, на кадрах одной из записей видно, как основатель и барабанщик группы Владимир Киселёв исполняет ритмическую партию песни «Поверь в мечту».

Также в рамках подготовки к шоу отрабатываются дымовые спецэффекты.

Церемония вручения премии состоится 10 декабря.

Отмечается, что Владимир Киселёв и Игорь Романов выступят вместе с певцом Юрием Антоновым. В ходе концерта музыканты совместно исполнят песню «Поверь в мечту».

Ранее камерный хор РТУ МИРЭА в честь воссоединения группы «Земляне» исполнил хит коллектива «Трава у дома» в новой аранжировке.