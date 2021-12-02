Хор РТУ МИРЭА исполнил хит группы «Земляне» «Трава у дома»

Камерный хор РТУ МИРЭА в честь воссоединения группы «Земляне» исполнил хит коллектива «Трава у дома» в новой аранжировке.

«Мы давно мечтали спеть «Траву у дома». Эта песня стала гимном российской космонавтики, а выпускники нашего университета работают в этой высокотехнологичной сфере. Мы посвящаем её не только воссоединению «Землян», но и замечательной актрисе Юлии Пересильд, недавно побывавшей на орбите», — говорит главный дирижёр хора Иван Самойлов.

Основатель и барабанщик «Землян» Владимир Киселёв отметил, что хор представил совершенно новое прочтение знаменитой композиции.

«Ни одного похожего кавера я до сих пор не слышал, а уж я-то переслушал их сотни», — прокомментировал Киселёв.

Ранее стало известно, что группа «Земляне» споёт песню «Поверь в мечту» вместе с Юрием Антоновым на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» 10 декабря.