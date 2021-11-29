Группа «Земляне» споёт вместе с Юрием Антоновым

На церемонии вручения премии «Золотой граммофон», которая состоится 10 декабря, группа «Земляне» и Юрий Антонов вместе исполнят хит «Поверь в мечту».

Юрий Антонов выступил автором музыки, на которую позднее был написан текст знаменитой песни. В 1982 году она вошла в альбом коллектива «Земляне», а в 1985-м — в пластинку самого Антонова. Обе версии хита хорошо известны советским слушателям, однако ранее артисты никогда не исполняли его вместе.

«Для зрителей мы приготовили сюрприз и впервые на одной сцене споём с Юрием Антоновым вместе «Поверь в мечту». В своё время Антонов обогатил творчество «Землян» и поделился с нами своей энергетикой. То, что мы встретили этого прекрасного композитора и даже записали на «Мелодии» диск его песен, было большой удачей. В Советском Союзе мы не раз выступали с Юрием Антоновым в одних концертах, и наши туры неизменно собирали полные аншлаги, но мы никогда не пели «Поверь в мечту» вместе», — говорит барабанщик «Землян» Владимир Киселёв.

Также группа выступит с песней «Садовое кольцо», музыку для которой написал Антонов. На концерте коллектив представит композицию в новой аранжировке.

Ведущие церемонии — Иван Ургант и Гарик Мартиросян.

Ранее стало известно, что группа «Земляне» получила премию Leaders Awards в номинации «Возрождение года».