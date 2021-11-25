Группа «Земляне» получила премию Leaders Awards

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Музыканты группы «Земляне» стали лауреатами премии Leaders Awards в номинации «Возрождение года».
Группа «Земляне» получила премию Leaders Awards
  • © Пресс-служба группы «Земляне»

Церемония вручения наград состоялась в среду, 24 ноября, в концертном зале «Мир». Победу «Землян» посредством видеоообращения объявил космонавт Антон Шкаплеров. На мероприятии артисты исполнили хит «Трава у дома».

«Поздравляю наших поклонников с этой премией! Это наша общая заслуга. Как и много лет назад фанаты просят исполнить старые-добрые хиты, такие как «Маленький кораблик», «Красный конь», «Каскадёры». Мы неизменно встречаем на сцене теплый приём, и любовь публики для нас всегда главная награда», — заявил гитарист группы Игорь Романов.

Ожидается, что Романов и Владимир Киселёв выступят с нынешним составом «Землян» на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» 10 декабря.

Ранее «Земляне» запустили модель ракеты в честь 45-летия группы.

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