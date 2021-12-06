В РКН высказались о возможных мерах к не открывшим представительства в России IT-компаниям

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин в интервью Интерфаксу заявил, что надзорный орган не планирует сразу применять меры к зарубежным IT-компаниям, не успевшим открыть представительства в России до 1 января 2022 года.

По словам Субботина, если компании не успеют открыть свои представительства в указанный срок, то это не значит, что Роскомнадзор «сразу против них начнёт применять какие-либо меры».

«Это означает, что с 1 января мы задумаемся об их принятии», — заявил Субботин.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что 13 иностранных компаний, в числе которых Google, Twitter, Meta и Telegram, должны к 1 января открыть свои представительства в России.