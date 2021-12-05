Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве 7 декабря

Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве 7 декабря.

«Во вторник регион будет атакован активным балканским циклоном, который обрушится снегопадами с аномальным количеством осадков — до 7—12 мм, что составляет до 20% месячной нормы», — цитирует его ТАСС.

По словам Тишковца, 7 декабря потеплеет и столбики термометров устремятся к нулевой отметке.

«В результате, с опережением климатического графика на две недели, сугробы в Москве вырастут до 12—17 см», — рассказал он.

Ранее в Гидрометцентре сообщили о похолодании в Москве с 10 декабря.