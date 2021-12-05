Синоптик спрогнозировал в Москве зиму с погодным сценарием «тёплого сэндвича»

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что зима в Москве в плане погоды будет следовать сценарию «тёплого сэндвича».
Синоптик спрогнозировал в Москве зиму с погодным сценарием «тёплого сэндвича»
  • РИА Новости

Как он отметил в беседе с РИА Новости, «сэндвич» будет заключаться в том, что в столице будут тёплыми декабрь и февраль, но январь ожидается морозный.

«Что касается долгосрочных прогнозов на всю зиму, то сценарий погоды будет похож на «тёплый сэндвич», — сказал он.

По его словам, в декабре ожидается положительное отклонение температуры от нормы в +1...+2 °С, а в феврале аномалия тепла составит +3 °С. 

«Но вот январь — середина «сэндвича» — может оказаться для жителей средней полосы России морозным», — подчеркнул он.

Согласно прогнозу синоптика, во втором зимнем месяце отрицательное отклонение среднемесячной температуры от нормы достигнет -1...-3 °С.

Тишковец добавил, что начало арктического вторжения, по всей видимости, произойдёт в канун Нового года.

5 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в ряде российских регионов ожидается холодная погода с морозами до -29 °С.

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