Василий Ливанов выразил соболезнования в связи со смертью Нины Ургант

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Народный артист РСФСР Василий Ливанов выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Нины Ургант.
Василий Ливанов выразил соболезнования в связи со смертью Нины Ургант
  • РИА Новости

«Блестящая актриса, очаровательная женщина, совершенно редкостной индивидуальности, гармоничный человек. Вот всё, что я могу сказать. Да, я, конечно, соболезную всем её родным и близким, её друзьям от всего сердца», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

Со своей стороны, актёр Борис Смолкин выразил мнение, что главный секрет успеха Ургант — труд.

«Она всего добивалась трудом: очень много работала и в театре, и в кино, и на эстраде», — цитирует Смолкина «Петербургский дневник».

По словам актёра, он работал с Ургант в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина, который сейчас называется Александринским театром.

«Она уже была известной артисткой, поэтому поначалу я немного робел, но это как-то само собой прошло, и мы прекрасно ладили, работать часто было весело. Она совершенно никак не демонстрировала свой звёздный статус, хотя в те годы понятия «звезды» вообще не было», — рассказал Смолкин.

Нина Ургант умерла 3 декабря. Ей было 92 года.

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