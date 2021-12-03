Олег Басилашвили назвал Нину Ургант прекрасной актрисой

Народный артист СССР Олег Басилашвили выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Нины Ургант.

«Это тяжелейшая потеря для русского национального театра, прекрасная актриса, замечательный, добрый человек, оставила нас, к сожалению. Её фильмы вошли в историю советского кино, тот же «Белорусский вокзал», песня, которую она исполняет», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, в театре Ургант создала ряд блестящих характерных ролей.

Как отметил Басилашвили, актриса была его партнёром на сцене, и он эти времена вспоминает с удовольствием и радостью.

Ранее актриса Марина Дюжева в беседе с телеканалом «360» поделилась воспоминаниями о Нине Ургант.

Нина Ургант умерла 3 декабря. Ей было 92 года.