Проект «Голос» посвятили памяти Александра Градского

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Телевизионный проект «Голос», в котором в качестве наставника выступал Александр Градский, посвятили памяти музыканта.
Проект «Голос» посвятили памяти Александра Градского
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

«Даже в те моменты, когда самочувствие Александра Борисовича было нестабильным, он не оставлял свою команду без поддержки, считал это своим долгом. А мы, в свою очередь, считаем своим долгом показать то, над чем мастер работал. Не человек ушёл из жизни — ушёл из жизни целый мир. Этот проект мы посвящаем памяти маэстро, нашего учителя и друга», — сказал ведущий Дмитрий Нагиев в эфире нового выпуска программы.

Как пишет РИА Новости, после вступительного слова программа продолжилась с плашкой «съёмка 18 ноября».

Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни.

Ранее сообщалось, что с участием Градского снято две программы, которые ещё не вышли в эфир. 

1 декабря церемонию прощания с музыкантом посетили десятки его поклонников.

Народного артиста России Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.

После смерти Градского композитор Алексей Рыбников был назначен временным художественным руководителем театра «Градский Холл».

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