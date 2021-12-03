Московский Художественный академический театр (МХАТ) имени М. Горького вернёт историческое название.

Об этом сообщил генеральный директор театра Владимир Кехман.

«Новое название театра будет старое: Художественный театр — МХАТ им. М. Горького», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Кехман рассказал, какие спектакли вновь могут вернуться на сцену театра.

В интервью «Известиям» Кехман сообщил, что в настоящее время перед театром стоит цель — восстановить репертуар, существовавший в прежнее время, когда театром руководила Татьяна Доронина.