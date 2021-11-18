Кехман раскрыл планы по восстановлению прежнего репертуара МХАТа

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Гендиректор МХАТа им. Горького Владимир Кехман рассказал, какие спектакли вновь могут вернуться на сцену театра.
Кехман раскрыл планы по восстановлению прежнего репертуара МХАТа
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В интервью «Известиям» Кехман рассказал, что в настоящее время перед театром стоит цель — восстановить уникальный репертуар, существовавший в прежнее время, когда театром руководила Татьяна Доронина.

В частности, предполагается восстановить два спектакля: «Таланты и поклонники» и «Васса Железнова». В обеих постановках играла Доронина.

«Если говорить о других названиях, мы собираемся возвращать «Гамлет», «На дне». Хотим вернуть в нормальное состояние «Вишнёвый сад», который был переделан при живом режиссёре — это беспрецедентная ситуация. Также вернутся «Униженные и оскорблённые» по Достоевскому. И обязательно должна быть на сцене МХАТа «Белая гвардия» — знаменитый спектакль, его Татьяна Васильевна инициировала вскоре после того, как возглавила театр. Такие планы», — поделился Кехман.

Ранее актриса Алёна Яковлева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, как попала в Театр сатиры.

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