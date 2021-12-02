Опрос: в среднем россиянам для счастья достаточно 178 тысяч рублей ежемесячно
- РИА Новости
В опросе приняли участие 2,5 тыс. респондентов старше 18 лет в 559 населённых пунктах России.
Отмечается также, что мужчинам в среднем для счастья хотелось бы получать около 203 тыс. рублей ежемесячно, женщинам — около 155 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что среднестатистический россиянин собирается потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы 18,5 тыс. рублей на одного человека без учёта подарков.