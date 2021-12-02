Тимур Бекмамбетов работает над новой киновселенной по комиксам Стэна Ли

Режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов разработает новую кинематографическую вселенную. В неё войдут фильмы ужасов, основанные на комиксах Стэна Ли.

По данным Deadline, Тимур Бекмамбетов планирует экранизировать комиксы Sawbones и Carnival of Killers. В первом рассказывается о подростке по имени Алекс. Он читает комикс и вдруг переносится в его мир. Там герой оказывается в воспитательной колонии, захваченной демонами во главе с существом, которое охотится на заключённых. Чтобы спастись, Алексу необходимо победить монстра. Вскоре подросток понимает, что страшное существо олицетворяет его страхи.

Сюжет второго комикса разворачивается в 1930-х вокруг девушки, обладающей экстрасенсорными способностями. Она чувствует, что карнавал, в котором она вместе с матерью пыталась найти убежище, станет эпицентром грядущего вторжения инопланетян.

Производством фильмов займётся компания Бекмамбетова Bazelevs в сотрудничестве с ZQ Entertainment. Сценаристами Carnival of Killers выступят Кевин Колш и Деннис Уидмайер, работавшие над хоррором «Чёрные праздники», а также Мэтт Гринберг («Кладбище домашних животных»). Последний напишет сценарий ленты Sawbones.

Ранее компания Marvel начала выпуск новой линейки комиксов.