Тимур Бекмамбетов работает над новой киновселенной по комиксам Стэна Ли

Короткая ссылка
Режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов разработает новую кинематографическую вселенную. В неё войдут фильмы ужасов, основанные на комиксах Стэна Ли.
Тимур Бекмамбетов работает над новой киновселенной по комиксам Стэна Ли
  • РИА Новости

По данным Deadline, Тимур Бекмамбетов планирует экранизировать комиксы Sawbones и Carnival of Killers. В первом рассказывается о подростке по имени Алекс. Он читает комикс и вдруг переносится в его мир. Там герой оказывается в воспитательной колонии, захваченной демонами во главе с существом, которое охотится на заключённых. Чтобы спастись, Алексу необходимо победить монстра. Вскоре подросток понимает, что страшное существо олицетворяет его страхи.

Сюжет второго комикса разворачивается в 1930-х вокруг девушки, обладающей экстрасенсорными способностями. Она чувствует, что карнавал, в котором она вместе с матерью пыталась найти убежище, станет эпицентром грядущего вторжения инопланетян.

Производством фильмов займётся компания Бекмамбетова Bazelevs в сотрудничестве с ZQ Entertainment. Сценаристами Carnival of Killers выступят Кевин Колш и Деннис Уидмайер, работавшие над хоррором «Чёрные праздники», а также Мэтт Гринберг («Кладбище домашних животных»). Последний напишет сценарий ленты Sawbones.

Ранее компания Marvel начала выпуск новой линейки комиксов. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить