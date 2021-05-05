«Самая дикая история»: опубликован первый выпуск новой линейки комиксов Marvel

Компания Marvel начала выпуск новой линейки комиксов, основанной на серии о «Мстителях», — Heroes Reborn. Её сюжет разворачивается в альтернативной реальности, в которой нет этой элитной команды супергероев, а мир защищает Верховный Эскадрон. Один лишь Блэйд помнит, что раньше всё было иначе. В рамках серии анонсировано семь комиксов, которые появятся в продаже в мае и июне. Над сюжетом трудился Джейсон Аарон, ранее работавший над комиксами про Мстителей, Людей Икс, Чёрную пантеру, Дэдпула и других супергероев.

В среду, 5 мая, вышел в свет первый выпуск новой линейки комиксов Marvel, основанный на серии о «Мстителях», — Heroes Reborn. Автором выступил Джейсон Аарон, ранее работавший, в частности, над комиксами про Людей Икс, Тора, Чёрную пантеру и других Мстителей, а также Дэдпула.

Сюжет линейки разворачивается после событий, описанных в комиксах серии «Мстители». Супергеройская вселенная «треснула». В новой реальности Тони Старк не стал Железным человеком, Ваканда считается мифом, а Капитана Америку так и не нашли во льдах. В этой реальности Мстителей нет и никогда не существовало, а мир защищает Верховный Эскадрон. Лишь один Блэйд помнит, что раньше реальность была другой.

Ожидается, что Heroes Reborn по-новому раскроет истории уже знакомых фанатам комиксов героев и заложит основу для непредсказуемого развития вселенной в будущем.

Джейсон Аарон заявил, что новая линейка — «возможно, самая дикая история», которую он когда-либо писал, и отметил, что новый мир не соответствует прошлым представлениям о вселенной Marvel.

«В этом проекте у меня была возможность дать себе волю, в полной мере выпустить на свободу моего внутреннего воспитанного на комиксах ребёнка. Я с уверенностью могу сказать, что вместе со штатом невероятно одарённых творческих личностей мы создали мир, совершенно непохожий ни на одну из версий вселенной Marvel, которые вы видели до этого. Он вырос из моей серии о Мстителях, но со временем становился всё больше и больше. И чем детальнее становился мир линейки Heroes Reborn, тем больше радости и восторга он у меня вызывал. Этот проект действительно разжёг в моей душе ещё большую любовь к комиксам», — рассказал писатель.

Иллюстратор Heroes Reborn Эд Макгиннесс подчеркнул, что в комиксах появятся новые версии известных персонажей и у каждого из них будет своя сюжетная линия.

«Я получаю море удовольствия, разрабатывая и рисуя новые версии любимых всеми персонажей, придуманные Джейсоном Аароном. Все они преследуют определённую сюжетную цель, поэтому с творческой точки зрения работать над ними крайне интересно. Возможно, Аарон — самый безумный учёный из всех!» — говорит Макгиннесс.

В рамках Heroes Reborn анонсировано семь комиксов, четыре из них выйдут в течение мая. В первой части, уже появившейся в продаже, рассказывается о новой реальности, в которой развернётся сюжет всей серии.

В центре сюжета второго комикса окажется могущественный Гиперион. Он столкнётся со своими сильнейшими врагами — Альтроном, Аннигилусом, Бессмертным Халком и Виктором фон Думом.

В третьей части супергерой Blur, самый быстрый из смертных, должен спастись от Серебряной Ведьмы, а в четвёртой фанатов комиксов Marvel ждёт сражение Доктора Спектрума с известным охотником за головами — Ракетой.

В июне ожидается публикация оставшихся трёх комиксов. Два будут посвящены принцессе Зарде и Ночному Ястребу. В заключительной части Верховный Эскадрон встретится с таинственной новой командой Мстителей.

Ранее в сети были опубликованы изображения, дающие представление о героях новых комиксов.

Как утверждает автор портала GamesRadar+ Джордж Марстон, часть персонажей, представленных в Heroes Reborn, будет объединять в себе нескольких героев Marvel.

Так, на одном изображении представлен персонаж, чья броня одновременно напоминает одеяние Доктора Дума и Джаггернаута. На другом можно увидеть нечто среднее между Алой Ведьмой и Чаровницей из Асгарда. На остальных опубликованных анонсах изображены Танос как минимум с пятью кольцами Мандарина, Халк, чей внешний облик также заметно отличается от привычного, и другие герои.

Heroes Reborn представляет собой перезапуск одноимённой линейки комиксов 1990-х. В то время вся отрасль переживала тяжёлые времена, и Marvel Comics попыталась возродить интерес к франшизам «Мстители» и «Фантастическая четвёрка», погрузив героев в другой временной период. Однако та серия комиксов не стала популярной. Проекту не помогло и участие художника Роба Лайфилда, который на тот момент считался пионером в своей сфере. Однако несмотря на то, что линейка не полюбилась поклонникам франшиз и выпускалась всего год, она оказала влияние на дальнейшие проекты Marvel и на индустрию комиксов в целом.

Интересно, что некоторые персонажи, чьё появление ожидается в Heroes Reborn 2021 года (в их числе — Питер Паркер и Танос), не присутствовали в комиксах оригинальной линейки, из чего можно сделать вывод, что новая история выйдет за рамки прототипа.