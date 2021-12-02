В семи районах Магаданской области объявили штормовое предупреждение
«2 декабря 2021 года существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня в Магадане, Ольском, Омсукчанском, Тенькинском, Хасынском, Ягоднинском, Северо-Эвенском ГО», — сообщили в пресс-службе.
Ожидаются порывы ветра до 25-30 м/с с метелью, местами сильный снег.
В ведомстве не исключили возможность повреждения линий электропередач и связи, нарушений в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, возникновением ДТП и проч.
Дорожные, коммунальные и спасательные службы переведены в режим повышенной готовности.
Ранее сообщалось, что в семи районах Крыма нарушено энергоснабжение из-за непогоды.