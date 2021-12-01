В Самарской области объявили «жёлтый» уровень опасности из-за непогоды в четверг, 2 декабря.

Об этом сообщает sova.info.

По прогнозу Приволжского УГМС, ночью и днём на дорогах возможна гололедица.

В региональном ГУ МЧС России напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности. В частности, водителям рекомендуется быть предельно внимательными на дорогах.

Также Nord-News со ссылкой на синоптиков передаёт, что 2 декабря в Мурманской области ожидается ветреная и снежная погода. Температура воздуха составит -3...-8 ˚С, при прояснениях до -13 ˚С.

В течение суток 3 декабря ожидается -8...-13 ˚С, при прояснениях до -15...-20 ˚С.

«Циклон пришёл, северо-восточный и северный ветер принёс с Баренцева моря тёплый воздух и повысил температуру в регионе. Как только циклон уйдёт, с севера придёт холодный воздух, и температура опустится», — заявила главный метеоролог региона Наталья Алдарова.

Ранее сообщалось, что синоптики ГИС-центра ПГНИУ рассказали о погоде в Пермском крае в декабре.