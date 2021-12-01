В Самарской области объявили «жёлтый» уровень опасности из-за непогоды

Короткая ссылка
В Самарской области объявили «жёлтый» уровень опасности из-за непогоды в четверг, 2 декабря.
В Самарской области объявили «жёлтый» уровень опасности из-за непогоды
  • © Александр Кондратюк
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info.

По прогнозу Приволжского УГМС, ночью и днём на дорогах возможна гололедица.

В региональном ГУ МЧС России напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности. В частности, водителям рекомендуется быть предельно внимательными на дорогах.

Также Nord-News со ссылкой на синоптиков передаёт, что 2 декабря в Мурманской области ожидается ветреная и снежная погода. Температура воздуха составит -3...-8 ˚С, при прояснениях до -13 ˚С.

В течение суток 3 декабря ожидается -8...-13 ˚С, при прояснениях до -15...-20 ˚С.

«Циклон пришёл, северо-восточный и северный ветер принёс с Баренцева моря тёплый воздух и повысил температуру в регионе. Как только циклон уйдёт, с севера придёт холодный воздух, и температура опустится», — заявила главный метеоролог региона Наталья Алдарова.

Ранее сообщалось, что синоптики ГИС-центра ПГНИУ рассказали о погоде в Пермском крае в декабре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить