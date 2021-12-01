Фестиваль «Рок чистой воды» пройдёт летом в Нижнем Новгороде

Музыкально-экологический фестиваль «Рок чистой воды» пройдёт 30 июля 2022 года в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на организаторов.

В 2020 и 2021 годах фестиваль отменяли из-за ситуации с COVID-19. В 2022-м планируется сохранить большую часть программы, которую должны были представить в этом году.

Как ожидается, выступит 14 групп, в том числе «Воскресение», «Телевизор», Сергей Галанин и «СерьГа».

По словам организаторов, будет уделено большое внимание и вопросам экологии.

Ранее ФАН сообщало, что спецпроект международного Дягилевского фестиваля — «Дягилев+» — пройдёт в Перми с 23 по 25 декабря.