Фестиваль «Цветочный джем» удостоен премии в области ландшафтной архитектуры
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Проекты «Цветочного джема» служат примером современного, качественного преобразования открытых общественных пространств, создают в Москве острова живой природы и качественно меняют жизнь горожан», — заявил глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«Цветочный джем» — первый фестиваль из цикла «Московские сезоны», который состоялся в столице после частичного снятия ограничений, связанных с COVID-19.
Ранее сообщалось, что московские проекты попали в финал европейской премии The Plan Award, которую присуждают в области архитектуры.