Фестиваль «Цветочный джем» удостоен премии в области ландшафтной архитектуры

Два московских проекта стали лауреатами Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. В номинации «Событие года» победу одержал фестиваль «Цветочный джем», в номинации «Лучший выставочный сад» — проект «Сад водных растений».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Проекты «Цветочного джема» служат примером современного, качественного преобразования открытых общественных пространств, создают в Москве острова живой природы и качественно меняют жизнь горожан», — заявил глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Цветочный джем» — первый фестиваль из цикла «Московские сезоны», который состоялся в столице после частичного снятия ограничений, связанных с COVID-19.

Ранее сообщалось, что московские проекты попали в финал европейской премии The Plan Award, которую присуждают в области архитектуры.