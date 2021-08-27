Московские проекты попали в финал европейской архитектурной премии The Plan Award

Московские проекты попали в финал европейской премии The Plan Award, которую присуждают в области архитектуры.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В частности, проект планировки участка набережной Москвы-реки между Дорогомиловским и Белорусским мостами представлен в номинации Public Space («Общественное пространство»).

Также в финал вышли проект кинотеатра «Художественный» (номинация «Культура») и проект школы Wunderpark в Московской области (номинация «Образование»).

«Ежегодно градостроительные институты столичного Стройкомплекса показывают, что способны конкурировать с именитыми архитектурными бюро», — заявила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Международное жюри The Plan Award определит 40 лауреатов в 20 номинациях в категориях «Завершённые проекты» и «Будущие проекты».

Ранее НСН передавала, что Москва вошла в шорт-лист конкурса «Мировая столица дизайна — 2024».