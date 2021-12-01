Опрос: россияне рассказали о подготовке к Новому году

Сайт kp.ru провёл опрос, посвящённый подготовке россиян к Новому году. Выяснилось, что 48% респондентов начинают задумываться о покупке подарков и праздничной программе только во второй половине декабря.

Ещё 13% участников исследования заявили, что будут делать всё в последний момент.

Как утверждает десятая часть опрошенных, они уже вовсю готовятся к Новому году — выбирают подарки и украшают свои дома.

По словам 30% респондентов, они вообще не намерены готовиться к праздникам.

Исследование проходило в соцсетях. Участниками опроса стали 5,7 тыс. человек.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице установят инсталляцию в виде светящихся полярных медведей.