Опрос: россияне рассказали о подготовке к Новому году
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Ещё 13% участников исследования заявили, что будут делать всё в последний момент.
Как утверждает десятая часть опрошенных, они уже вовсю готовятся к Новому году — выбирают подарки и украшают свои дома.
По словам 30% респондентов, они вообще не намерены готовиться к праздникам.
Исследование проходило в соцсетях. Участниками опроса стали 5,7 тыс. человек.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице установят инсталляцию в виде светящихся полярных медведей.