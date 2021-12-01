Певец Денис Клявер рассказал о творческих планах.

«Планы грандиозные. Сейчас конец года — сбор урожая после успешного творческого года. Я в ожидании своего очередного, но от этого ещё более ценного, «Золотого граммофона». Это будет уже 11-й граммофон, учитывая «Чай вдвоём», а сольный — пятый», — заявил он в беседе с Nation News.

По словам Клявера, он не успел выпустить альбом в 2021 году, но выпустит его в 2022-м.

Как отметил певец, есть несколько проектов, в том числе театральный и музыкальный.

«Есть идея записать джазовый альбом, взяв в руки трубу. Сейчас вышла песня «Я бросил жребий», в ближайшее время мы будем снимать клип. Жизнь бьёт ключом, хоть и коронавирус вносит свои поправки. Но появляется больше времени для творчества, надо это использовать», — добавил он.

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