Продюсер Инесса Юрченко рассказала, как появилась идея снять фильм «Небо»

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Продюсер Инесса Юрченко рассказала, как возникла идея снять фильм «Небо».
Продюсер Инесса Юрченко рассказала, как появилась идея снять фильм «Небо»
  • © Кадр из фильма «Небо» (2020)

«На самом деле идея снять фильм о героях сегодняшнего времени была у нас в компании давно, а сделать историю о подвиге Олега Пешкова нам подсказали в Министерстве обороны, когда мы задумались о совместном проекте. Так, собственно, и началось это кино», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, было принято решение снять кино прежде всего о человеческих отношениях, любви и настоящих героях.

«Они живут рядом с нами, у них семьи, свои проблемы, это просто люди. Но когда наступает определённый момент, героями в полном смысле слова становятся не только Олег Пешков, но и его жена Гелена, которую в фильме прекрасно сыграла Маша Миронова», — отметила Юрченко.

Она выразила мнение, что «Небо» — первый на данный момент фильм о современном герое России.

Ранее Юрченко рассказала о подготовке актёров к съёмкам фильма «Небо».

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