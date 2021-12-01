Продюсер Инесса Юрченко рассказала, как появилась идея снять фильм «Небо»
- © Кадр из фильма «Небо» (2020)
«На самом деле идея снять фильм о героях сегодняшнего времени была у нас в компании давно, а сделать историю о подвиге Олега Пешкова нам подсказали в Министерстве обороны, когда мы задумались о совместном проекте. Так, собственно, и началось это кино», — заявила она в беседе с газетой «Известия».
По её словам, было принято решение снять кино прежде всего о человеческих отношениях, любви и настоящих героях.
«Они живут рядом с нами, у них семьи, свои проблемы, это просто люди. Но когда наступает определённый момент, героями в полном смысле слова становятся не только Олег Пешков, но и его жена Гелена, которую в фильме прекрасно сыграла Маша Миронова», — отметила Юрченко.
Она выразила мнение, что «Небо» — первый на данный момент фильм о современном герое России.
Ранее Юрченко рассказала о подготовке актёров к съёмкам фильма «Небо».