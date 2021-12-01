Власти Подмосковья рассказали о выставке «Азбука шедевра»

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова рассказала о выставке «Азбука шедевра», которая откроется 18 декабря в музее «Новый Иерусалим».

«У нас самое главное выставочное событие страны, не побоюсь этого сказать. Команда музея вместе с директором музея, Министерством культуры Подмосковья и с 30 музеями нашей страны проделала огромную работу», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

По её словам, картины привезут из 30 региональных музеев.

Виртуозова поблагодарила руководство культурных учреждений, которые передали экспонаты для выставки.

Посетители увидят произведения Карла Брюллова, Казимира Малевича, Василия Кандинского, Ильи Репина, Ивана Айвазовского и других известных мастеров.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Серпуховском историко-художественном музее начала работу выставка «Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России».