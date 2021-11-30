Выставка «Азбука шедевра» откроется 18 декабря в Подмосковье

Выставка «Азбука шедевра» откроется 18 декабря в подмосковном музее «Новый Иерусалим».

Об этом сообщает телеканал «360».

В экспозиции будет представлено более 120 работ из разных городов — от Калининграда до Владивостока. Посетители увидят произведения Карла Брюллова, Казимира Малевича, Василия Кандинского, Ильи Репина, Ивана Айвазовского и других известных мастеров.

Как заявила вице-губернатор Наталья Виртуозова, это главное событие губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

«Эта экспозиция вызывает огромный интерес, является очень значимой. Она интересна по содержанию, поскольку позволяет жителям и гостям Подмосковья увидеть произведения, которые хранятся в фондах музеев страны», — отметила Виртуозова.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Серпуховском историко-художественном музее начала работу выставка «Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России».