На Камчатку идёт циклон и ураганный ветер до 48 м/с

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что на Камчатку движется охотоморский циклон, который принесёт на юг полуострова ветер до 48 м/с.

«В первой половине ночи 2 декабря в Петропавловск-Камчатском городском округе, местами в Елизовском и Усть-Большерецком муниципальных районах, а также на юге Мильковского и Соболевского муниципальных районов ожидается сильный мокрый снег, метель, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах — гололедица. Скорость ветра... на крайнем юге — до 45—48 м/c», — сообщает пресс-служба.

Сотрудники МЧС рекомендуют населению на время действия циклона принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества.

Все структурные подразделения спасателей переведены в режим повышенной готовности.

В конце ноября в МЧС предупредили о лавинной опасности в горных районах Камчатки.