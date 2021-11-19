В МЧС предупредили о лавинной опасности в горных районах Камчатки

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Повышенная опасность схода лавин объявлена в ряде районов Камчатки из-за циклона. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

«В связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок Камчатским региональным противолавинным центром объявлено предупреждение о лавинной опасности», — говорится в сообщении.

В МЧС рекомендовали гражданам региона принять повышенные меры безопасности и воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что на территории Приморского края 22 и 23 ноября объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающихся неблагоприятных погодных условий.

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