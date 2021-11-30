Владимир Бортко поздравил Александра Лыкова с 60-летием

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Режиссёр Владимир Бортко поздравил актёра Александра Лыкова с 60-летием.
Владимир Бортко поздравил Александра Лыкова с 60-летием
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«Мы с ним работали в очень тяжёлое время. Начинали снимать первые серии «Ментов». Он там играл Казанову. Я снял две серии под псевдонимом Ян Худокормов. Тем не менее я получил колоссальное удовольствие от работы с этим актёром. Он очень талантливый человек», — заявил Бортко в беседе с ФАН.

Режиссёр пожелал Лыкову многих лет жизни и очень много ролей.

Бортко добавил, что завидует режиссёрам, с которыми артист будет работать.

Ранее актёр Владимир Шевельков в беседе с Nation News поделился воспоминаниями о съёмках в фильме «Сердца трёх», который вышел в прокат 1 октября 1992 года.

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