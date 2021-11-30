Пароход-музей «Ангара» в Иркутске открылся после капремонта
- © ledokol-angara.ru
Об этом сообщает ОТР.
«Рубка была самым сложным из того, что мы делали. Нужно восстановить все исторические размеры, найти и отсмотреть фотографии, а они почти все чёрно-белые, понять, какая деталь какого размера, куда что ставить, как делать, как крепить. Вопросов было очень много», — заявил заведующий отделом Иркутского краеведческого музея Иван Беспалов.
В дальнейшем на судне планируют поменять электропроводку, чтобы в ночное время ледокол подсвечивался огнями.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Адыгея получила боевое знамя 95-й Молдавской стрелковой дивизии, участвовавшей в освобождении Майкопа во время Великой Отечественной войны.