Первый канал перезапустит шоу «Поле чудес» в 2022 году

Первый канал перезапустит шоу «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем в качестве ведущего в новом формате.

«Первый канал принял решение не продлевать контракт с производителем проекта «Поле чудес», с телекомпанией ВИD, в связи с нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы телеканала.

Отмечается, что Первый канал достиг договорённости о приобретении у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel оf Fortune.

С января 2022 года в эфире Первого канала шоу с Леонидом Якубовичем начнёт выходить в новом формате под названием «Наше поле чудес».

Капитал-шоу «Поле чудес», вдохновлённое американской телевикториной Wheel Of Fortune, выходит на российском телевидении с октября 1990 года и является одной из старейших передач в эфире Первого канала. Якубович ведёт передачу с ноября 1991 года.

Как выбирают участников, что происходит с угощениями, которые привозят на шоу, и кому хотел бы передать привет сам телеведущий — в интервью RT с Леонидом Якубовичем.