Невский проспект к Новому году украсят в императорском стиле

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Невский проспект в Санкт-Петербурге украсят к Новому году в императорском стиле в честь 350-летия со дня рождения Петра I.
Невский проспект к Новому году украсят в императорском стиле
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru.

«Невский проспект получит новое убранство. В честь 350-летия со дня рождения первого российского императора Петра I его украсят большими императорскими коронами», — заявил глава комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол.

В свою очередь, Крюков канал от моста Декабристов до Торгового моста украсят световыми композициями на надводных конструкциях.

Аналогичным образом планируют украсить и набережную реки Мойки.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве установят инсталляцию в виде светящихся полярных медведей.

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