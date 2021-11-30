Синоптик предупредил о возможном циклоне на Черноморском побережье в выходные

Метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», в беседе с RT рассказал, какой погоды следует ожидать в ближайшее время на Черноморском побережье.

«Влияние самых неблагоприятных погодных условий заканчивается. Сегодня фактически последний день, когда на полуострове (в Крыму. — RT) будут отмечаться сильный ветер и сильные осадки. Далее погода успокоится. Сначала будет один день холодный, потом — повышение температуры», — заявил Шувалов.

Тем не менее, как отметил метеоролог, ситуация с обострением неблагоприятных погодных условий может повториться в ближайшие пять-шесть дней.

По его словам, в субботу, 4 декабря, ожидается очередной циклон, в Крыму возможны сильные осадки.

Ранее пресс-служба крымского управления МЧС России сообщила, что на полуострове объявлено штормовое предупреждение в связи с резким похолоданием и надвигающимся шквальным ветром.